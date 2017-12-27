Вчера, 26 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса в Хабаровском крае, сообщает Deita.ru. Авария произошла на трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск.

По словам очевидцев, ДТП случилось в 150 километрах от Комсомольска-на-Амуре, произошло лобовое столкновение рейсового автобуса с «тягачем» и ещё несколькими автомобилями.





По официальным данным, которые озвучила старший лейтенант внутренней службы УМВД России по Хабаровскому краю Екатерина Тарасова, авария произошла вчера, 26 декабря. КамАЗ не справился с управлением, выехал навстречку и врезался в рейсовый автобус. Никто не пострадал. Несмотря на то, что такие жуткие фотки, только механические повреждения. Ни потерпевших, ни тем более погибших нет.

Екатерина Лапкина

Фото: Типичный Хабаровск