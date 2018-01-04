Вчера, 2 января, в Лесозаводске пожарные спасли женщину, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По информации ведомства, в 20 часов 32 минуты по местному времени спасателям стало известно о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Калининская. Уже через три минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Вскоре удалось установить, что в квартире горят личные вещи и по-прежнему находится хозяйка квартиры, которую благополучно вывели на свежий воздух.

В 20 часов 37 минут пожар был локализован, в 20 часов 42 минуты — полностью ликвидирован.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о пожарах в жилых частных домах и в квартирах многоэтажных домов. Только перед Новым годом, 31 декабря, было потушено 11 техногенных пожаров на территории Приморского края.

Екатерина Лапкина