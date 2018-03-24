Подозреваемого в совершении мошеннических действий с чужим имуществом задержали сотрудники приморской полиции. Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, мужчина сознался в том, что на улице Русской он продал неизвестному гражданину чужой внедорожник Mitsubishi Pajero.

Под видом владельца машины аферист назначил встречу потенциальному покупателю, а затем путем обмана ввел его в заблуждение и получил аванс в размере 500 тысяч рублей.

Мошенник пообещал вскоре подвести необходимые для продажи авто документы и скрылся. После этого потерпевший обратился с заявлением в полицию и сообщил приметы подозреваемого.

Стражи порядка задержали ранее судимого мужчину, который не стал отрицать свою вину. По его словам, подобные мошеннические схемы он реализовывал не один раз.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов