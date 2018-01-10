9 января прогноз выпадения осадков на территории края оправдался частично, сообщили Deita.ru в МЧС Приморья.

Максимальное количество осадков выпало в Тернейском муниципальном районе – 12 мм.

По прогнозу приморского УГМС сегодня в восточных и центральных районах края местами возможен сильный снег с количеством 6-15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Ожидаются гололедные явления, на побережье местами метель при ветре 18-23 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат.

В энергоснабжении нарушений нет. Аэропорт и железнодорожный и автотранспорт работает в штатном режиме. Происшествий на социально значимых объектах не произошло.

Михаил Грач