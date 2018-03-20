Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг молчит с тех пор, как TheObserver обнародовал утечку 50 миллионов личных данных пользователей, и даже в то время, когда увеличились призывы к расследованию, упали цены на акции и в социальных сетях появилась кампания #DeleteFacebook (#УдалитеFacebook – прим. ред), сообщает DEITA.RU.

The Guardian пишет, что акции Facebook упали на 6,77% в понедельник после новостей о «сливе» данных, так как инвесторы обеспокоены последствиями. Цукерберг владеет 16% компании и мог лично лицезреть, что его состояние в одночасье уменьшилось на 5,5 млрд долларов и теперь составляет около 69 млрд долларов США, по данным трекера Forbes.

The Observer сообщил, что компания под названием Global Science Research (GSR) собрала данные десятков миллионов профилей Facebook и продала их Cambridge Analytica. В субботу New York Times сообщила, что Cambridge Analytica по-прежнему обладает «большинством или всеми» собранными данными. Cambridge Analytica отрицает, что данные были получены ненадлежащим образом.

«Если эти данные все еще существуют, это будет серьезным нарушением политики Facebook и неприемлемым нарушением доверия», - говорится в заявлении Facebook.

В понедельник американский сенатор Рон Виден отправил Цукербергу подробный список вопросов, связанных с нарушением, с требованием получить ответы до 13 апреля. Два члена судебной комиссии Сената, демократ Эми Клобучар и республиканец Джон Кеннеди призвали к слушаниям с руководителями Facebook, Twitter и Google.

«Пришло время, когда Марк Цукерберг перестанет прятаться за своей страницей в Facebook», - сказал депутат парламента партии консерваторов Дэмиан Коллинз.

Эксперты давно критикуют политику конфиденциальности Facebook, но их предупреждения мало что изменили в попытках отговорить пользователей - теперь их насчитывается более 2 миллиардов во всем мире - от регистрации в социальной сети.

Приведет ли скандал к фактической потере доверия пользователей компании еще предстоит выяснить, но хэштег #DeleteFacebook стал очень популярен в Twitter – так пользователи поделились своим намерением удалиться из социальной сети навсегда. Другие твиты гласили: «#WheresZuck» (#ГдеЦукерберг – прим. ред.), намекая на молчание создателя соцсети.

Также газета The New York Times сообщила, что глава службы информационной безопасности Facebook Алекс Стамос покидает компанию после разногласий с другими руководителями в связи с расследованием «российского вмешательства» в выборы.

Алина Калинина