Цукерберг сделал заявление по поводу ленты Facebook, сообщает DEITA.RU.

По его словам, лента станет чаще отображать новости от друзей и родных пользователей, а сообщений компаний и СМИ станет меньше.

"Первые изменения коснутся ленты новостей, где вы сможете видеть больше [информации] о ваших друзьях, семье и группах. Так как мы выдвигаем это на первый план, то вы будете меньше видеть общественного контента, такого, как посты от компаний, брендов и СМИ", - написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Он уверен, что нововведения, на внедрение которых потребуется несколько месяцев, пойдут на пользу компании.

Виктор Бруевич