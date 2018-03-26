Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг решил извиниться перед пользователями социальной сети за утечку данных, сообщает DEITA.RU.

"Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", - говорится в тексте заявления Цукерберга, которое опубликовали британские СМИ.

Напомним, скандалначался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Отмечается, что эти данные могли использовать в ходе более чем 200 выборных кампаний в различных странах мира, включая США.

Социальная сеть была в курсе этой ситуации, но не предприняла мер для защиты пользовательских данных.

Виктор Бруевич