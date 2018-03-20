Каждую весну Китай покрыт цветочными «коврами», от цветков персика до магнолий и сирени. И новые кадры, снятые Центральным телевидением Китая, показывают, насколько волшебно это выглядит, рассказывает DEITA.RU.

Поскольку в Китае тепло, страна покрыта вишневыми, абрикосовыми «коврами» в мягких розовых, белых, красных и золотистых оттенках.

Каждая провинция Китая обрастает множество весенних цветов. Например, в конце марта Хуанлин становится «золотым», покрываясь золотистыми цветами рапса. Его цветы резко контрастируют с черно-белыми домами села и окружающими горными вершинами.

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая на ферме Пинба уже расцвели тысячи вишневых деревьев. В провинции также находится живописное место Baili Azalea, где вы можете увидеть азалии во всей красе.

По словам представителей города, азалии можно увидеть и в национальном лесном парке Пекина Янминшань. В городе также растет множество цветов, которые расцветают с конца марта до середины мая.

Пионы тоже очень популярны в стране, и они расцветают с середины апреля до середины мая в Лоянском саду пионов, который охватывает около 30 городских кварталов и содержит более 400 разновидностей цветов.

Алина Калинина