Пользователи во всю смеются над элитным внедорожником, разъезжающим по улицам Владивостока, сообщает «Deita.ru».

Причиной безудержного веселья стал безвкусный тюнинг, фото которого опубликовано в сообществе ННовый Владивосток.





На вкус одного из комментаторов, "сзади трубы не хватает под два метра дымоходной", другой уверен, что "Это фиаско, братан!". Третий недоумевает - "Он литьё в белый перекрасил что-ли? Или это диски?".

Кто-то предположил, что дорогой авто тюнинговали японцы, известные своим изощренным вкусом, однако знакомый, по всей видимости не понаслышке, молодой человек заверил, что тюнинг - прихоть хозяина и сделали его во Владивостоке.

Таисия Масина