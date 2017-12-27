Фотография молодого человека с необычным соседом по сидению опубликована очевидцами в соцсетях, сообщает Deita.ru.

"Да что ты знаешь об одиночестве?!" - вопрошают авторы поста, комментируя парня с манекеном. "Гендерную принадлежность" манекена определить спорщикам пока не удалось.

Кто-то считает, что это все-таки модель мужчины. Ласково приобняв силуэт, молодой гражданин направляется с ним по своим делам. Другие пассажиры автобуса странному соседству не удивляются.





Василий Кучин

Фото: ННовый Владивосток



