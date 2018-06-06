Многие садоводы уже начинают подумывать о необходимости реализации лишних огурцов, помидоров и картошки. Чтобы осуществить продажу продукции в рамках закона и не быть оштрафованными, нужно соблюдать несколько простых правил, сообщает DEITA.RU.

При этом, по закону, на каждом рынке должны быть выдели места, на которых могли бы расположиться дачники и торговать самостоятельно выращенной продукцией. К сожалению, точное количество таких мест законом не оговорено.

Прежде чем отправиться на рынок со своими помидорами и огурцами, необходимо получить ряд документов. В частности, на руках должна иметься справка о наличии личного подсобного хозяйства или земельного участка. Ее выдают в местной поселковой администрации либо в правлении садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества.

Справка необходима в первую очередь для налоговой инспекции. Ее наличие позволят не платить налоги с продажи сельхозпродукции, выращенной на собственных угодьях не в промышленных масштабах.

Дальше следует получить заключение ветеринарной службы: предъявить продукцию для осмотра и оплатить услугу (от 21 до 200 рублей). Такая лаборатория должна быть расположена на каждом рынке или ярмарке. Кроме того, важно заключить договор о предоставлении места с управляющей компанией, чтобы место было закреплено за конкретно взятым дачником.

Для справки

Оштрафовать дачников могут сразу по двум статьям — на 2 тысячи за незаконное предпринимательство и еще на 2,5 тысячи за реализацию товаров без документов.

Екатерина Лапкина