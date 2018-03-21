В этом году для садоводов и огородников краевого центра администрация Владивостока организует конкурс, победители и призёры которого получат денежные сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря, сообщили DEITA.RU в мэрии.

«Администрация города Владивостока проводит конкурс на звание лучшего садовода и огородника. Лучших из лучших поощряют ценными подарками», – сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения.

В этом году конкурсная комиссия выберет победителей и призёров сразу в нескольких номинациях. Среди дачников будут выбраны лучшие цветоводы и овощеводы. Комиссии предстоит также назвать самые красивые садовые участки и общества.

«Победители в каждой номинации получат сертификаты номиналом 30 тысяч рублей, а участники, занявшие вторые и третьи места, по 20 и 10 тысяч рублей соответственно», – рассказала Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока.

Итоги городского конкурса подведут на празднике садоводов, который традиционно проводится в краевом центре в начале сентября.

Михаил Грач