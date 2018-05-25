Ярмарка «Выходного дня» города Дальнегорска признана лучшей в номинации конкурса «Торговля России», сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации ДГО.

Дальнегорская ярмарка «Выходного дня» вот уже несколько лет собирает десятки предпринимателей на центральной площади города. Благодаря четкой организации мероприятия сотрудниками МАУ «Центр развития предпринимательства» под руководством Веры Горбуновой и отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации ДГО (начальник Светлана Башкирева), о дальнегорской ярмарке известно далеко за пределами северного Приморья. Теперь – даже на федеральном уровне.

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в этом году был объявлен конкурс «Торговля России», направленный на лучшие идеи и решения, реализуемые в разных торговых форматах. Конкурс проводился в нескольких номинациях, оргкомитетом конкурса было рассмотрено 624 заявки от участников. Дальнегорск заявил себя в 4 номинациях, в двух из которых стал победителем.

В номинации «Лучший нестационарный торговый объект» победителями были объявлены 19 участников, в числе которых кафе «Латте».





В номинации «Лучшая ярмарка» в число 12 победителей вошла ярмарка «Выходного дня» города Дальнегорска. Стоит отметить, что в числе победителей плечом к плечу c Дальнегорском стоят такие города как Москва, Калининград, Липецк, Хабаровск.

Церемония награждения победителей пройдет в торжественной обстановке на ключевом отраслевом мероприятии для розничной торговли в нашей стране - «Неделе российского ритейла».

Дмитрий Санников