Браконьер, убивший на Сахалине редкую кабаргу, под влиянием информации в СМИ выбросил тушу животного на помойку, что позволило полицейским выйти на подозреваемого, сообщили Deita.ru в УМВД региона.

Тушу и шкуру животного, занесенного в Красную книгу, полицейские обнаружили в мусорном баке возле дома подозреваемого. Им оказался 30-летний работник одного из местных предпринимателей.

"Как выяснилось, сначала мужчина разделал животное для личных нужд, но увидев, что убийство кабарги предано большой огласке, решил от нее избавиться. Из автомобиля подозреваемого изъяты частицы шерсти, предположительно принадлежащие отстреленному животному", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции также нашли ружье, из которого было убито животное. Браконьер пояснил, что нашел его в лесу. Охотничьего билета подозреваемый не имеет.

Михаил Грач