Своеобразный флеш-моб набирает обороты, сообщает «Deita.ru».

На деле многие новогодние «красавицы», которые должны радовать взор и дарить хорошее настроение, вызывают бурное обсуждение и «смех сквозь слезы». На этот раз отличились в Хабаровском крае. Мимо такой новогодней елки в Амурске не смогла пройти жительница города Анна, которая и выложила фото в интернет.

«Решила поддержать елочный флеш-моб, - рассказал в беседе с «Deita.ru» молодая мама, - вот какую «красавицу» установили в нашем 8-м микрорайона. Такое чувство, что ее не до конца «одели» - внизу веток явно не достает».

Такая елка в «мини-юбке» вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Причем дальневосточники удивляются, сколько в России установлено подобных, практически «полуголых» елок.

«Правда, в центре города у нас стоит красивая елка, — продолжила разговор Анна. — Со всеми ветками и украшениями. А наша – смешно, конечно, но хоть такая есть. В советское время здесь всегда елку ставили, а после перестали. Пусть хоть так будет, с детьми во дворе погулять».

А россияне продолжают делиться своими находками и флеш-моб елок продолжается.

Инна Эстрина