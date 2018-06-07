За последние сутки восемь новых природных пожаров возникло в регионах Дальнего Востока, около 10,3 тысячи гектаров леса сгорело, сообщили DEITA.RU в департаменте лесного хозяйства по ДФО.

Пор информации ведомства, в минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло восемь новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 56 очагов: 25 — в Хабаровском крае, 14 — в республике Саха (Якутия), 13 — в Амурской области, три —в Приморском крае, один — в Сахалинской области. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 14 возгораний.

По состоянию на утро 7 июня продолжали тушить 42 пожара: 15 — в Хабаровском крае, по 12 — в Амурской области и Якутии, три — в Приморском крае.

За сутки сгорело 10,3 тысячи гектаров, основная часть этой территории пришлась на Приамурье (46%), Якутию (36%) и Хабаровский край (17%).

На площадке дальневосточного Медиасаммита врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подчеркнул, что борьба с пожарами, включая их профилактику, ведется поэтапно. Решена проблема со сборщиками шишек – уже идут аукционы на аренду лесных площадей для заготовки дикоросов. Таким образом, у участков появляется хозяин, который несет ответственность за противопожарное состояние. При этом для жителей, конечно, доступ в лес никто не закрывает, для собственных нужд можно заготавливать орех.

«Откорректировали бюджет, приступаем к закупке гусеничных пожарных машин с водовозками – они эффективны для тушения пожаров в лесу. А в районах, чтобы не позволять огню приходить к жилым домам и оперативно тушить возгорания, работаем с подведением скважин воды. В общем, выстроили "дорожную карту", по которой нужно двигаться, чтобы уменьшить риски», – отметил Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников