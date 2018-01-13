Губернатор Сахалина Олег Кожемяко подарит одному пользователю Instagram маленького пушистого щенка итальянской овчарки, сообщает DEITA.RU. Такое заявление глава острова сделал на своей странице в социальной сети. Поводом для подарка станет рецепт семейного счастья. Его необходимо опубликовать в комментариях к посту о дорогом живом презенте.

«В первые дни января наши питомцы Шарлотта и Плутон подарили нам четырех пушистых символов Нового года. Мареммы – большие и свободолюбивые собаки, которые не могут жить на цепи или в городской квартире, они ценят открытое пространство и свежий воздух. Уверен, что среди моих читателей найдется немало тех, кто сможет предоставить одному из щенков комфортные условия и дружбу. Поделитесь в комментариях к этому сообщению рецептом своего семейного счастья. Автор самой интересной истории получит от меня в подарок верного друга и надежного защитника», — пишет губернатор.





Тут же в комментариях начали появляться «рецепты семейного счастья».

« Счастливая семья, когда все близкие тебе люди живые и здоровые».

«Счастье — это делать счастливыми тех, кто тебя окружает. Счастливый человек — добрый человек. Счастье — это просто жить».

«Счастье в семье строится совместными усилиями, если кто-то один не заинтересован, то все бесполезно, система не сможет существовать и рухнет. В основе любовь, поддержка и взаимопомощь».

«Семейное счастье, для меня лично, это созерцание радости на лицах близких. Дарите больше радости своим близким и будьте счастливы от этого».

«Берём двенадцать месяцев года и хорошо очищаем от зависти, ненависти, огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия. Каждый месяц разрезаем на три части. При этом внимательно соблюдаем пропорции, чтобы каждый день был заполнен работой не более, чем на треть, а остальные две трети были заполнены радостью, юмором и весельем. Добавляем три полных (с верхом) ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпения, несколько зёрен терпимости и, наконец, щепотку вежливости и порядочности по отношению ко всем и, в основном, ближним. Всю получившуюся смесь заливаем сверху любовью. Теперь, когда блюдо готово украшаем его лепестками цветов доброты и внимания. Подавать ежедневно с гарниром из тёплых слов и сердечных улыбок, согревающим сердце и душу», — пишут романтики.

Прагматики затронули щепетильную тему местной дорожной инфраструктуры. Для них семейное счастье не представляется без качественных дорог. «Семейное счастье — это когда дороги сделаны, а не ухабы, по которым мы ездим», — уверены они.

Отметим, нашлись и те, кто дорожит своим счастьем и придерживается мнения, что рецептом семейного счастья делиться нельзя. «Счастье любит тишину», — комментируют они пост губернатора.

Екатерина Лапкина

Фото: Олег Кожемяко