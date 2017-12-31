В настоящее время запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию Надеждинского района, городов Артем и Владивосток. Данный транспорт сдерживается сотрудниками ГИБДД от Уссурийска, сообщили «Deita.ru» в краевой госавтоинспекции.

Также в связи с выпадением осадков в виде снега во Владивостоке осложняется дорожная ситуация. На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления. Госавтоинспекция Владивостока переведена на усиленный вариант несения службы.

Госавтоинспекция Приморского края призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае, когда это невозможно, настоятельно рекомендуется строго соблюдать Правила дорожного движения, двигаться со скоростью обеспечивавшей контроль, соблюдать дистанцию и интервал. Обязательно необходимо использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства.

Пешим участникам дорожного движения также необходимо соблюдать предельную осторожность. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен.

Госавтоинспекция рекомендует не отправлять на улицу малолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения дорожных условий. В случае возникновения сложной ситуации необходимо обращаться за помощью к инспекторам ДПС.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Приморского края. В связи с возможным выходом активного южного циклона к побережью региона с 31 декабря на 1 января на большей территории края и во Владивостоке ожидается сильный снег с количеством 6-18 мм за 12 часов и менее. Местами в разных районах края пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Общее количество выпавшего снега может составить 1–3 месячные нормы.

Дмитрий Санников