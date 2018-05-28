Данила Козловский вновь порадует Владивосток
Актер Данила Козловский вновь планирует приехать во Владивосток, сообщает DEITA.RU.
По информации ТАСС, режиссер Ольга Зуева дистанционно представила свой будущий фильм "Тигровая сопка", где сыграют она сама и Данила Козловский. Напомним, в 2016 году Козловский уже приезжал во Владивосток для участия в съемках ленты "На районе".
Видеообращение Зуевой показали в Минкультуры во время защиты проектов в области игрового кино, которые претендуют на получение субсидий из федерального бюджета.
По словам Зуевой, она хотела бы "рассказать историю о людях со сложной судьбой". Зуева отметила, что это история любви, основанная не на сексуальном влечении, а "на желании помочь".
По словам продюсера Андрея Савельева, большая часть съемок запланирована во Владивостоке, его жанр - мелодрама. Сообщается, что бюджет картины - 60 миллионов рублей.
Ирина Петрова