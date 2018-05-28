Актер Данила Козловский вновь планирует приехать во Владивосток, сообщает DEITA.RU.

По информации ТАСС, режиссер Ольга Зуева дистанционно представила свой будущий фильм "Тигровая сопка", где сыграют она сама и Данила Козловский. Напомним, в 2016 году Козловский уже приезжал во Владивосток для участия в съемках ленты "На районе".



Видеообращение Зуевой показали в Минкультуры во время защиты проектов в области игрового кино, которые претендуют на получение субсидий из федерального бюджета.



По словам Зуевой, она хотела бы "рассказать историю о людях со сложной судьбой". Зуева отметила, что это история любви, основанная не на сексуальном влечении, а "на желании помочь".

По словам продюсера Андрея Савельева, большая часть съемок запланирована во Владивостоке, его жанр - мелодрама. Сообщается, что бюджет картины - 60 миллионов рублей.

Ирина Петрова