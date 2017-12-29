Приморский край по-прежнему остается единственным регионом, через который можно въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму. На сегодняшний день количество иностранных граждан, оформивших соответствующее право, превысило шесть тысяч человек, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте туризма Приморья, в данный момент число путешественников, получивших электронную визу, составляет 6 134 человека. При этом уже воспользовались возможностью упрощенного въезда в Россию 3 877 иностранцев.

«Наибольшее количество гостей – 2 388 и 1 377 – это жители Китая и Японии соответственно. Также нас посетили граждане Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Кувейта, Алжира, Мексики и Марокко», – рассказали специалисты.

В Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю добавили, что не все путешественники прибыли в край через аэропорт: 16 гостей въехали в регион через морской порт.

Отметим, пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также попасть через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

Кроме того, с января следующего года для обладателей электронных виз откроют свои двери морские пункты пропуска «Корсаков» в Сахалинской области и «Петропавловск-Камчатский» в Камчатском крае.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

Новый, революционный для нашей страны механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

Михаил Грач