Прокуратура и власти Владивостока выезжали на проверки придомовых территорий, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Те управляющие компании, которые не обеспечили своевременную уборку снега и наледи, привлекают к административной ответственности.

Помимо управляющих компаний к ответственности будут привлечены также ТСЖ и ЖСК. К примеру, плохо убрали снег ТСЖ Ленинского района: дома по адресам Шилкинская, 4, 5, 6, 11, 11а и 56, Толстого, 38, 40, 43, 43а и 44, Партизанский проспект, 28. Также в число нарушителей вошло ТСЖ «Аврора» с домом № 17 по улице Авроровской во Фрунзенском районе. По всем перечисленных адресам не были очищены дорожки, лестницы и даже входы в подъезды. Между тем, кроме всего перечисленного УК и ТСЖ обязаны также принимать меры по уборке сосулек с крыш домов, а также ограждению опасных участков, на которые они могут упасть.

«Прокурором Первореченского района подготовлено 20 материалов на УК, ТСЖ и ЖСК за неубранные вовремя снег и наледь. Среди нарушителей оказались УК Первореченского района с домами по Сабанеева, 19, 21 и 23, Постышева, 45, 49 и 19, Луговой, 64, 68 и 70, управляющая компания «Жилищные услуги» с домами № 94 и 136 по Океанскому проспекту, а также ЖСК «Мечта» (проспект 100-летия Владивостока, 72), ЖСК «Рассвет» (проспект 100-летия Владивостока, 70), ТСЖ «Аркада Хаус» (Ильичева, 4), ТСЖ «Острякова, 28», ТСЖ «Юпитер» (Амурская, 82), ТСЖ «Девяностый» (Океанский проспект, 90), ТСЖ «Надежда» (Фирсова, 8-б), ТСЖ «Сабанеева, 15» и управляющая компания «Океан» (2-я Круговая, 11)», – сообщили в АТУ Первореченского района.

Есть среди обслуживающих организаций и те, кто вовремя убрал снег и наледь, и со своим обязанностями справился хорошо. Это ТСЖ Сабанеева, 13, где не только очистили подходы к домам, тротуары, но и всю проезжую часть на своей территории. Достойно справились с уборкой снега управляющая компания «Дальневосточные коммунальные системы» и муниципальная управляющая компания «Центральный». Положительно оценена работа ТСЖ «Берег» с домом № 52 по улице Станюковича и управляющая компания 71-го микрорайона.

К слову, помимо управляющих компаний меры по уборке снега и наледи обязаны также принимать компании и организации всех форм собственности. За непринятие мер им тоже грозит административная ответственность.

Михаил Грач