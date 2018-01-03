Пьяный дебош случился на борту самолета, выполнявшего рейс из Владивостока в Москву, сообщает «Deita.ru».

Мужчина требовал высадить его в Новосибирске, громко кроя всех матом и обзывая других пассажиров. Он собирался разобраться с двумя пассажирами, которые ему не понравились.

В итоге хулиган затеял потасовку с одним из попутчиков, высказавшись о его бороде. Однако, одолеть противника не смог и оказался скрученным на собственном кресле.



Отмечается, что буйный пассажир вскоре осознал, что за такое поведение ему может грозить серьезное наказание, поэтому дал согласие на то, чтобы его связали.

Как только самолет приземлился в аэропорту столицы, дебошира сдали сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что авиадебоширов окончательно прижмут "к ногтю".

Таисия Масина