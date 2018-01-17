Пассажир поезда «Владивосток — Москва» устроил драку с полицейским, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

На данный момент по факту применения насилия к полицейскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» УК РФ. Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что поздним вечером 10 января поезд сообщением «Владивосток-Москва» проезжал по территории Еврейской автономии, когда пьяный пассажир начал нарушать общественный порядок и мешать другим гражданам. Сопровождавшему поезд полицейскому 31-летний мужчина нанес удар в область головы.

Нарушитель заключен под стражу.

Екатерина Лапкина