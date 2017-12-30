Дед Мороз со свитой в городе Находка поздравил с наступающим Новым годом не только детей, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Сказочные гости посетили отделения взрослого стационара Находскинской городской больницы, где больше всего одиноких и пожилых людей, а также тех, кто не сможет в новогоднюю ночь встать с больничной койки.

Как рассказала заведующая стационаром, «Некоторые пациенты пытаются правдами-неправдами отпроситься на новогоднюю ночь домой. Однако состояние их здоровья не всегда это позволяет. А кому-то и вовсе не с кем встречать праздник. Мы по возможности стараемся поздравить своих больных, но настоящего Деда Мороза со Снегурочкой у наших пациентов в гостях никогда не было».

Актеры, игравшие сказочных персонажей признались, что это был праздник и для них самих - столько удивленных восторженных взглядов, искренней благодарности пациентов и медиков, а в некоторых случаях даже слез радости, что заряд позитива обеспечен на год вперед.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что "Боевое братство" получило поздравление от Путина.

Таисия Масина