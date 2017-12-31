Новый 2018 год отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома», встретит вдали от родных берегов в Тихом океане, сообщили "Deita.ru" в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года. Основной целью похода стало демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

За время похода корабли ТОФ зашли в порты 8 государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Бангладеш, Сингапура, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В настоящее время тихоокеанцы заканчивают подготовку к праздничным мероприятиям. Проводятся заключительные смотры-конкурсы на лучшее новогоднее оформление кубриков.

31 декабря после традиционного вечернего чая на праздничном столе моряков будут ждать русские пельмени и нарядная красавица - новогодняя елка.

Экипажам будет зачитано поздравление от Верховного Главнокомандующего страны, и телеграммы от командования ВМФ и ТОФ.

После официальной части начнется театрализованное представление с участием Деда Мороза, сказочных персонажей, символов уходящего и наступающего года. В ходе программы пройдут многочисленные викторины с вручением призов.

На кораблях действуют постоянные спутниковые каналы связи. С их помощью каждый тихоокеанец сможет позвонить своим родственникам и поздравить их с Новым годом.

Дмитрий Санников