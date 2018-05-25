Специалисты отмечают, что аудитория средств массовой информации продолжает неуклонно перемещаться в Интернет, значимость традиционных каналов доставки информации снижается. На сегодняшний аудитория интернет СМИ в Приморье уже превысила 1 млн. человек.

Растет и доля читателей, получающих актуальную информацию из пабликов в социальных сетях – так называемые, социальные медиа. В настоящий момент активная аудитория социальных сетей в субъекте уже превысила 1,5 млн. человек. При этом, как отмечают специалисты службы SMM ресурса DEITA.RU увеличивается количество тех, кто при традиционных подсчетах пользователей социальных медиа обычно остается «за скобками» - лица в возрасте до 14 и после 60 лет.

Артем Андреев