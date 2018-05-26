Подростки, распивающие спиртные напитки на станции Спасск-Дальний, привлекли внимание полиции, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Установлено, что школьники купили алкоголь в ближайшей торговой точке с помощью взрослого посредника. Вызвав родителей детей на место инцидента, инспекторы по делам несовершеннолетних в их присутствии провели профилактические беседы.

В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении.



Таисия Масина