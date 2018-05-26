26 Май 2018, 06:34
Действия приморских подростков заинтересовали полицию, и не зря
Источник изображения: «Deita.ru»
Подростки, распивающие спиртные напитки на станции Спасск-Дальний, привлекли внимание полиции, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Установлено, что школьники купили алкоголь в ближайшей торговой точке с помощью взрослого посредника. Вызвав родителей детей на место инцидента, инспекторы по делам несовершеннолетних в их присутствии провели профилактические беседы.
В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении.
Таисия Масина