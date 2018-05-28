Делегация из США прибыла в Северную Корею для переговоров по поводу встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, сообщает DEITA.RU.

Такую информацию президент США опубликовал в своем Twitter. По его словам, у КНДР есть потенциал и однажды она будет прекрасным государством в финансовом и экономическом отношении.

Ранее появилось сообщение о том, что переговоры американской делегации с правительством Северной Кореи проходят в пограничном пункте Пханмунджом.

Напомним, 24 мая Дональд Трамп направил Ким Чен Ыну письмо, в котором проинформировал, что саммита 12 июня не состоится в связи с враждебными заявлениями Пхеньяна. Однако позже он заявил, что хочет встретиться с лидером КНДР.

На предстоящих переговорах в Сингапуре главы двух государств должны обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ирина Петрова