Жительница Владивостока, приехав в магазин по адресу 100-летие 26, стала свидетелем ужасной сцены, сообщает «Deita.ru».

Следом за ней парковалась еще одна машина - Toyota Corolla, сдавая задним ходом. В этот момент ей наперерез подъехала Toyota Auris и притормозила, видимо, собираясь припарковаться на то же место, но водитель Corolla предупредительно посигналил, после чего Auris отъехал и припарковался напротив, а Corolla на предполагаемое место.

Вот тут, по словам девушки, и началось самое страшное. Владелец Auris, мужчина спортивного телосложения, стал выяснять отношения с водителем Corolla. Беседа велась весьма агрессивно, с матами и рукоприкладством. При этом водитель Corolla пытался уйти, однако ему это попросту не давали сделать. За мужчину заступилась девушка, вступив в словесную перепалку с нападавшим. Это дало возможность потерпевшему уйти.

На этом история с дележкой парковочного места не закончилась. Через 10 минут та же девушка, возвращаясь из магазина, увидела, что оба оппонента в крови лежат на земле и пытаются бороться. Жена водителя Corolla вызвала полицию, сотрудники которой прибыли на место происшествия и посоветовали разойтись мирно.

Подписчики популярного паблика, однако, не стали судить ситуацию только по видео и отметили, что неплохо было бы выслушать и вторую сторону конфликта для полноты картины.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в борьбе за парковку на Камчатке не пощадили даже трехлетнего ребенка.

Таисия Масина