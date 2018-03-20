Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» выступают за повышение финансовой грамотности населения региона, что позитивно повлияет на развитие экономики. Об этом РИА «Дейта» сообщил лидер приморских «делороссов» Алексей Тимченко.

«На сегодняшний день экономика во многом зависит от внутреннего спроса на товары и услуги. И в значительной степени улучшить ситуацию можно, если повышать финансовую грамотность населения, поскольку, к сожалению, на сегодняшний день ее уровень довольно низок. Следствием этого является то, что многие граждане не делают сбережений, накапливают долги, которых могло бы у них и не быть, и попадают в кабалу, либо становятся жертвами мошенников. Обе эти системные проблемы в конечном итоге снижают спрос на многие товары и услуги, способствуют уходу средств в теневой сектор. Повышение финансовой грамотности граждан – актуальная задача для Приморского края сегодня, и решать ее нужно как профессиональным бизнес-объединениям, так и властям региона» - подчеркнул Алексей Тимченко.

Представители регионального отделения «Деловой России» отмечают, что на сегодняшний день Приморский край является лидирующим по количеству и объемам предоставления банковских услуг населению в Дальневосточном федеральном округе. При этом, по данным за прошлый год, край вошел в число общероссийских лидеров по объемам выданных кредитов на покупку потребительских товаров. Основная масса кредитов – на покупку автомобилей, техники, приобретение услуг. То есть фактически как минимум часть покупок, совершаемых в кредит, могла быть проведена по «дебетовому» сценарию. И, по оценкам аналитиков, объем таких сделок доходит до 30-40%.

«Безусловно, кредитование – это рыночный механизм, который позволяет гражданам удовлетворять свои потребности в приобретении товаров, а производители и ритейл получают спрос на свою продукцию и услуги. Это нормально. Однако проблема в том, что многие потребители не различают банковские кредиты и кредиты микрофинансовых организаций, предложения ссудных касс и других подобных структур, где проценты существенно выше чем по классическим кредитным продуктам. В результате сначала происходит искусственное увеличение спроса за счет полученных кредитов, а потом такие домохозяйства – то есть граждане и их семьи – надолго вынуждены минимизировать свой спрос либо вообще практически отказаться от покупок, то есть спрос снижается, либо меняется его структура – в пользу более дешевых, зачастую неравноценных заменителей. Среднестатистический житель сегодня должен банкам либо микрофинансовым организациям около 73 тысяч рублей – это при том, что далеко не все кредиты берут, то есть реально задолженность еще выше. На сегодня Приморье имеет самый большой на Дальнем Востоке объем невыплаченных кредитов – 149 миллиардов рублей, по этому показателю мы близки к таким более крупным регионам как Ленинградская область или Пермский край. В то же время на одного должника сумма в пределах федерального округа у нас в крае не самая большая – это показатель массовости проблемы, того факта, что абсолютное большинство должников, которые не могут своевременно рассчитаться по кредитам – у нас в регионе» - отметил Алексей Тимченко.

Аналитики ведущей организации российского бизнеса в Приморье подчеркивают, что по данным официальной статистики сегодня на исполнении у судебных приставов края находятся исполнительные производства на сумму более 50 миллиардов рублей по долгам физических лиц перед кредитными организациями и юридическими лицами. Во многом это – тоже либо судебные решения по невыплаченным кредитам, либо невыплаченные гражданами платежи, которые они не в состоянии сделать своевременно, в том числе по причине обнищания из-за закредитованности.

Эксперты «Деловой России» считают, что причин того, что многие граждане необдуманно берут кредиты и оформляют кредитные карты, несколько. Это и массированная реклама, и психологически выверенные маркетинговые схемы реализации таких финансовых продуктов, которые создают у потребителей иллюзию их доступности и легкого возврата, и стремление поддерживать высокий уровень потребления при не соответствующем уровне доходов, и иные обстоятельства. При этом опросы, проводимые среди потребителей, показывают, что около 50% заемщиков в регионе не просчитывают свои риски и пути возврата кредитов. При этом 73% граждан не делают сбережений, 56% не ведут учета своих доходов и расходов, а свыше 15% не считают невозврат кредита проблемой.

«Сегодня мы активно работаем с коллегами из многих других структур над тем, чтобы объяснить максимальному числу граждан, чтобы они старались максимально долгосрочно планировать свою жизнь и не гнались за сиюминутным получением кредитных средств в угоду удовлетворению не всегда актуальных и насущных проблем. По оценкам наших экспертов, порядка 35-40% покупок, совершенных гражданами в кредит, было возможно сделать позже без попадания в долговую зависимость. Иными словами, планирование личного и семейного бюджета и понимание того, что невыплаченный кредит – это как минимум отложенная проблема, актуально сегодня с точки зрения моделей потребительского поведения приморцев. Работа, которая ведется в рамках коллективов компаний, входящих в «Деловую Россию» в регионе, показывает хорошие результаты – люди начинают задумываться и менять свои потребительские модели в пользу более рациональных» - подчеркнул Алексей Тимченко.

Как отмечают в Приморском отделении «Деловой России», для экономики региона необходимо выработать модель поведения потребителей, близкую к типичной для развитых экономик. «Доминантами» образа мысли потребителей должны стать четкое осознание своих финансовых возможностей, обязательное накопление сбережений, прогнозирование своих расходов, особенно на дорогостоящие покупки, как минимум на несколько месяцев вперед. Кроме того, жители должны четко осознавать, что кредитные продукты микрофинансовых организаций всегда используются только в краткосрочном периоде и выплаты по ним нельзя затягивать.

«К сожалению, сегодня типичная модель поведения заемщика основана на решении сиюминутных вопросов «любой ценой», а также отсутствии расчета того, как необходимо будет выплачивать заемные средства. Такая модель может работать только в краткосрочном периоде и в целом приводит не только к негативным социальным последствиям, но и вредна для экономики региона в целом, так как влечет падение уровня жизни и снижение покупательской способности. Главное – это перспектива изменения структуры потребления товаров и услуг, которая у нас постепенно меняется от «сценария» развивающихся экономик к типовому «развитому сценарию», ее необходимо учитывать в вопросах формирования моделей потребления и кредитования. Если в развивающихся экономиках домохозяйства покупают преимущественно продукты и промтовары, то в развитой экономике постоянно растет сектор услуг, и спрос не должен быть «дутым». Поэтому грамотное поведение потребителей, уход от необдуманного кредитования и высокорискового поведения с заемными средствами – путь к развитию экономики края в целом. При этом очевидно, что грамотная работа с кредитами на рынке ипотеки, автокредитования и в некоторых других секторах – это напротив драйвер развития, это «длинные деньги», которые повышают качество жизни граждан и помогают развивать территорию. Повышение финансовой грамотности населения – это стабилизация и постепенное развитие спроса на товары и услуги, постепенный приток средств в финансовую систему за счет сбережений, то есть реальная основа роста региональной экономики», - заметил Алексей Павлович.

Екатерина Лапкина