Медицинском центре ДВФУ состоялся День открытых дверей для пациентов с болезнью Паркинсона и их родственников, об этом Deita.ru сообщили в центре. Пациентам рассказали о заболевании, причинах его появления, консервативных и хирургических методах лечения.

К.м.н., заведующая реабилитационным центром Татьяна Кантур и специалисты отделения сделали для гостей экскурсию по Центру восстановительной медицины и провели мастер-классы.





По словам нейрохирурга Артура Биктимирова, данное мероприятие является пилотным. Однако ожидается, что в перспективе Дни открытых дверей станут постоянным праздников для больных. Следующий подобный праздник состоится уже будущей весной и приурочен он будет к Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона.

«Пациенты, которые страдают от этого заболевания, особенные, — рассказывает невролог-паркинсонолог Дарья Глинкштейн. — Они нуждаются в особенном уходе. Зачастую, родственники не понимают многих вещей. Это мероприятие в первую очередь для того, чтобы рассказать им различные нюансы: что необходимо больным паркинсонизмом, как эта болезнь проявляется, чем она может грозить и как научиться с ней жить.





Еще одна важная цель мероприятия — донести информацию о методах лечения заболевания, доступных для жителей Владивостока и Приморского края.

«По данным ВОЗ болезнью Паркинсона страдают порядка 60-150 человек на 100 тысяч населения, — рассказал Артур Биктимиров. — Однако огромное количество людей не знает, куда обращаться за помощью и как вообще современная медицина может им помочь. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы еще больше развивать это направление в нашей клинике».

Екатерина Лапкина

Фото: Медицинский центр ДВФУ