Руководитель управления архитектуры градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского подозревается в превышении должностных полномочий, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, не желая понести наказание за совершение административного правонарушения за «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» в виде штрафа в сумме 5000 рублей, наложенного на него решением суда, дал незаконное указание заместителю начальника отдела территориального планирования управления, находящейся в служебной зависимости, оплатить наложенный на него штраф за счет собственных средств.

Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Лапкина