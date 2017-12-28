Председатель совета глав муниципальных образований Приморского края, депутат Государственной Думы Владимир Новиков сделал избранному мэру Владивостока Виталию Веркеенко необычный подарок, сообщает «Deita.ru».

На торжественной церемонии принесения присяги мэром Владивостока Владимир Новиков пригласил его в «семью» - совет глав муниципальных образований Приморского края на должность заместителя председателя.

В свое время Новиков и Веркеенко работали в тесной связке, организуя проект «Приморское кольцо». Новиков, будучи главой Артемовского городского округа поверил в идею Веркеенко и поддержал ее. «Этот проект сегодня является хорошей точкой притяжения для всего Приморского края», - отметил Владимир Новиков – «Не сомневаюсь, что депутаты Думы Владивостока сделали правильный выбор».







«Знаю вашу слабость – нелюбовь к ношению галстуков. Но, поскольку вы вступили в высокую должность, галстуки все-таки придется носить», - под улыбки присутствующих Владимир Новиков презентовал Виталию Веркеенко галстук с российской государственной символикой.

Дмитрий Санников