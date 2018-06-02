836 человек приняло участие в социальных исследованиях в рамках мониторинга студенческого мнения о региональных проблемах и трудоустройстве молодежи в ДФО. 30 мая во Владивостоке прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги этого мероприятия, сообщает DEITA RU.

Инициативу проведения взял на себя Фонд помощи студентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, «СтудФонд», Приморское отделение «Молодой гвардии», а также депутат Думы города Владивостока Василиса Сысоева, которые и огласили предварительные результаты опроса общественного мнения.





Согласно данным, 49% студентов на Дальнем Востоке проживают в общежитиях, состоянием которых удовлетворены только 50% опрошенных. 41% хотел бы исправить некоторые недочеты, а 8% респондентов высказались об условиях проживания в общежитии как о неприемлемых. Также руководитель «СтудФонда» Анна Лапенко отметила тот факт, что многие студенты считают цены на бытовые условия неоправданно высокими.

Итоги мониторинга также говорят о том, что только 21% опрошенных доволен своим учебным заведением, а 73% хотели бы внести коррективы в работу учреждений. Еще 6% придерживаются мнения, что в их учебных заведениях нет элементарных условий для получения качественного образования.





Одной из главных проблем молодежи до сих пор остается вопрос трудоустройства. Согласно статистике, 30% выпускников высших и средних специальных учебных заведений планируют переезд в крупные города-«миллионники» в надежде карьерных перспектив. Студенты, участвующие в дискуссии, также подтвердили то, что найти достойную работу или же пройти стажировку в крупной компании на Дальнем Востоке, сегодня практически нет.

Оказалось, что нехватка кадров на рынке труда и трудности в поиске работы связаны с отсутствием механизма оповещения молодых специалистов об имеющихся вакансиях и возможностях трудоустройства.





По этой причине руководитель «СтудФонда» Анна Лапенко заявила, что в ближайшее время будет создана рабочая группа: «Ее представители займутся разработкой такого механизма. Помимо этого, люди в составе коллегии будут транслировать проблемы молодежи руководству регионов ДФО».

Депутат от одномандатного избирательного округа Владивостока Василиса Сысоева: «Мероприятие получилось довольно нестандартное, во многом, потому что проходило на территории морского рыбного порта — это знаковое для нашего города предприятие, и поскольку тема круглого стола была связана с проблемами трудоустройства выпускников учебных заведений, то нельзя было найти места символичнее для того. В целом, могу сказать, что наиболее острые темы, которые мы затронули в ходе дискуссии, коснулись имеющейся у студентов возможности найти достойную работу по специальности».





Итоги встречи подвел депутат Государственной Думы Сергей Сопчук, который отметил «все болевые точки, взял их на карандаш» и заверил, что будет решать их совместно с общественными молодежными организациями. Василиса Сысоева также подтвердила создание рабочей группы: «Мы будем разрабатывать пути решения проблем студенческого трудоустройства. Прошедшее мероприятие — начало серии встреч, которые будем проводить, чтобы обратить внимание на основные проблемы студенчества».

Максим Низкодубов