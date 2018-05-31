Сразу несколько отчетов было представлено на очередном заседании Думы города Владивостока, которое состоялось 31 мая, сообщает DEITA.RU.

Первым из них стал отчет главы города Владивостока Виталия Веркеенко о результатах деятельности городской администрации по итогам работы в 2017 году. Собственно, церемония вступления в должность главы Владивостока Виталия Веркеенко состоялась на внеочередном заседании Думы Владивостока 28 декабря 2017 года. Поэтому Виталий Васильевич осветил результаты в основном работы городской администрации до его вступления в должность, наметил перспективы, ответив на вопросы депутатов.

Отчет о работе Думы города Владивостока за 2017 год изложил председатель представительного органа самоуправления Андрей Брик. В отчетном периоде было принято 119 решений Думы и 44 муниципальных правовых акта. В числе которых, МПА об избрании главы города Владивостока. Ему предшествовала большая работа депутатов: формирование конкурсной комиссии, прием документов и все конкурсные процедуры.

В числе наиболее важных правовых актов, принятых Думой города Владивостока, утверждение отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год и утверждение бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. В течение всего 2017 года работа над бюджетом продолжалась: Дума города Владивостока утвердила восемь корректировок бюджета.

Как подчеркнул Андрей Брик: «Впервые в 2017 году в городском бюджете было предусмотрено финансирование новой муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа». Объем средств бюджета на финансирование мероприятий составил 127,6 миллионов рублей».

Большое внимание Думой Владивостока уделялось взаимодействию с общественными организациями и объединениями в целях развития гражданского общества и эффективного решения социальных и экономических вопросов развития города. В 2017 году впервые был сформирован и начал работу Общественный совет Думы, который обладает правом правотворческой инициативы. Важными событиями стали два гражданских форума, проведенных Думой Владивостока, по темам: «Стратегическое планирование развития территории Владивостокского городского округа. Объекты благоустройства на генеральном плане Владивостока» и «Формирование комфортной городской среды».

Основным приоритетом в деятельности Думы является работа с обращениями граждан. Люди обращаются к депутатам чаще всего в тех случаях, когда их проблемы не решаются на других уровнях. Очень часто бывает так, что решение вопроса требует времени, проведения некоторых дополнительных процедур, оформления дополнительных депутатских запросов. Но тем не менее ни одно обращение граждан в Думу Владивостока не остается без ответа.

Как рассказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик, почти половина всего документооборота Думы связана с обращениями, заявлениями и предложениями жителей города. За 2017 год в Думу поступило 1067 обращений граждан. Главными в обращениях стали вопросы благоустройства и дорожной деятельности, землепользования, работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, транспортного обслуживания, безопасности и охраны общественного порядка.

Третьим отчетом, рассмотренным в рамках очередного заседания Думы, стал отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2017 год. Как отметил Андрей Брик, бюджет по доходам исполнен в сумме 13,11 миллиардов рублей или на 100,9% к плановым показателям. По расходам – 12,79 миллиардов рублей или на 98,04%. Отчет прошел процедуру публичных слушаний и положительное заключение Контрольно-счетной палаты о его достоверности. Как уточнил заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Кирилл Григорьев, документ был детально обсужден сразу на пяти заседаниях комитета. Депутаты приняли решение принять отчет к сведению.

Также на заседании депутаты утвердили корректировку бюджета Владивостокского городского округа на 2018 год.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Кирилл Григорьев отметил, что корректировка бюджета предусматривает увеличение расходов бюджета на 93 млн рублей на приобретение специализированной дорожной техники. Заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Зубова пояснила, что расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2018 год увеличены на 93 млн рублей за счет остатков средств на едином счете бюджета ВГО. Указанная сумма будет предоставлена МБУ «Содержание городских территорий» в виде субсидии на приобретение специализированной дорожной техники.

Расширена льготная категория граждан имеющих право на внеочередное получение мест в муниципальных детских садах:

Дума города Владивостока приняла МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.12.2014 № 158-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока».

Заместитель главы администрации города Наталья Мальцев пояснила, что в перечень льготных категорий граждан, имеющих право на внеочередное получение мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Владивостока, включена категория: трое или более детей, рождённых одновременно.

Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов отметила: «Муниципальный правовой акт направлен на поддержку семей, имеющих троих или более детей, рождённых одновременно».

В том числе Думой утверждена программа приватизации. Был принят МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 10.12.2015 № 238-МПА «Программа приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016–2018 годы».

Председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев пояснил, что данным проектом предлагается в перечень приватизируемого муниципального имущества в 2018 году включить 30 объектов. В основном это нежилые помещения на первых и в цокольных этажах зданий, а также объект незавершенного строительства - здание школы готовностью 39 процентов с земельным участком на улице Черняховского, 5а и неэксплуатируемое здание роддома №1 с земельным участком на улице Пушкинская, 47.

Дмитрий Санников