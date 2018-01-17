Фракция ЛДПР в Государственной Думе подготовила законопроект, согласно которому предлагает начать индексировать страховые пенсии работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года, сообщает DEITA.RU.

Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года. По мнению авторов законопроекта, это крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров. Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение «серой зарплаты».

Авторы считают необходимым вернуться к нормальной индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях.

Как рассказал корреспонденту DEITA.RU координатор приморского отделения ЛДПР Василий Васильев, проблема индексации пенсий работающим пенсионерам очень актуальна в Приморье так же, как и во всей стране. «У нас такой уровень пенсий, что на нее просто невозможно прожить. Если человек хочет заработать какие-то дополнительные деньги, то не нужно у него забирать и без того мизерные надбавки», - отметил Василий Васильев.

16 января документ был направлен на рассмотрение в комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Подобный законопроект фракция ЛДПР уже вносила в Государственную Думу в 2017 году, но тогда он был депутатами отклонен.

Дмитрий Санников