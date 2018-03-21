Законопроект о передаче ресурсоснабжающим организациям обязанностей по установке счетчиков ЖКХ Госдума рекомендовала отклонить в первом чтении, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее депутаты посчитали, что счетчики на газ, воду и свет в квартирах россиян такие организации должны устанавливать за свой счет. По мнению авторов документа, это позволило бы пресечь необоснованные требования по замене счетчиков.

Однако, как пишет РГ, комитет по энергетике отметил, что законопроект не называет источники финансирования данного нововведения. Поэтому ресурсоснабжающие организации могут столкнуться с проблемой поиска средств на установку приборов учета.

В связи с этим, по мнению депутатов, передача обязанностей по установке счетчиков повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги, поэтому данное предложение не приемлемо.

Таисия Масина