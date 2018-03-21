На заседании комитета по городскому хозяйству, прошедшем в Думе города Владивостока 20 марта, депутаты рассмотрели документы по вопросам благоустройства, содержания и охраны зеленых насаждений, обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщает DEITA.RU.

Комитет по городскому хозяйству рассмотрел и рекомендовал Думе города Владивостока принять проект МПА о внесении изменений в муниципальный правовой акт № 212-МПА «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городе Владивостоке». Проектом МПА предлагается внести изменения в части исчисления размера вреда при незаконном сносе, уничтожении или повреждении зеленых насаждений. Документ разработан в целях приведения Правил в соответствие с федеральным законодательством.

Также комитет по городскому хозяйству рекомендовал Думе города Владивостока принять МПА «О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов города Владивостока» в связи тем, что полномочия по регулированию тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами отнесены Федеральным законодательством к полномочиям субъекта Российской Федерации.

На заседании комитета было рассмотрено предложение прокуратуры города Владивостока о принятии Правил благоустройства территории Владивостокского городского округа.

Председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская пояснила, что Федеральным законом № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятым в декабре 2017 года, установлено, что правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным органом. Ранее действовавшие «Правила благоустройства территорий Владивостокского и Артемовского городских округов, поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов Приморского края», утвержденные постановлением Администрации Приморского края, утратили силу.

«Один из наиболее важных вопросов состоит в том, что у нас на сегодняшний день разрабатываются новые правила благоустройства, которые будут затрагивать буквально все аспекты нашей городской жизни. Это и озеленение, и уборка территорий, и способ уборки и так далее. Сейчас они разрабатываются. Они большие, массивные. И эти правила обязательно будут обсуждаться с общественностью. В каком виде это будет происходить, администрация пока еще определяет. Это будет либо обсуждение, либо слушания, но обязательно жители должны в этом поучаствовать», — сообщила Наталья Войновская.

Первый заместитель главы администрации города Владивостока Алексей Литвинов подтвердил слова также отметил, что новые правила благоустройства в настоящее время разрабатываются администрацией города. И акцентировал внимание на том, что этот документ будет вынесен на обсуждение жителей города в соответствии с требованиями федерального законодательства. Также по итогам рассмотрения вопроса комитет рекомендовал администрации города направить проект правил благоустройства в Думу Владивостока во втором квартале текущего года.

Кроме того, депутаты рассмотрели предложение прокуратуры города Владивостока о внесении изменений в муниципальный правовой акт №57-МПА «Положение об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в городе Владивостоке» и рекомендовали администрации города внести в Думу Владивостока соответствующий проект МПА в четвертом квартале текущего года.

Алина Калинина