Сотрудники таможни обнаружили 293 предмета археологии, отправления религиозных культов, военного снаряжения средневековья в багаже китайского туриста в аэропорту Хабаровска, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Хабаровской таможни.

Ценный груз таможенники обнаружили в багаже 36-летнего жителя Китая во время оформления пассажиров авиарейса Хабаровск – Харбин. Среди личных вещей туриста, как позже показала экспертиза, находились предметы, принадлежащие средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока. Всё это предметы быта, декора, а также предметы военной и религиозной направленности IV – XIX веков.





Исторические находки мужчина приобретал в России через различные интернет-магазины. Рыночная стоимость 206 из указанных предметов на российском рынке составила менее 180 тысяч рублей. В Китае турист планировал продать их значительно дороже.

- Нам удалось определить рыночную стоимость не всех образцов, представленных на экспертизу, - рассказал начальник отделения криминалистических исследований таможенной экспертно-криминалистической службы Владивостока Виктор Демчук. – Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках.

Специалист также отметил, что на Дальнем Востоке подобную «коллекцию» такого количества раритетов, разных по происхождению, возрасту и этнической принадлежности, он в своей работе встречает впервые. Поразило такое «собрание» и специалистов Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

В отношении гражданина Китая Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей. Туристу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Дмитрий Санников