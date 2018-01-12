Конец рабочей недели для некоторых жителей Владивостока омрачится отключением электричества, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Причиной тому станут плановые работы по ремонту и диагностике электросетей, которые с 09:00 до 17:00 оставят без света дома по следующим адресам:

100-летия Владивостока пр-кт 64,

Бородинская ул.20,

Бурачка ул.11,

Красного Знамени пр-кт 133/1, 133/2, 133/3, 133/4,

Олега Кошевого ул.1А, 3, 8Б,

Охотская ул.10, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 6, 24,

Чкалова ул.10,

Шестая ул.20, 22, 24,

Юности ул.19.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что серьезная авария оставила в темноте жителей этой улицы Владивостока.

Таисия Масина