Приморцы недоумевают по поводу странного "интерьера" в автомобиле приморской автоледи, сообщает Deita.ru.

Так, весь салон автомобиля обвешан мягкими игрушками - пёсиками, котиками и зайчиками, загораживающими обзор. Комментаторы сообщества DPScontrol предполагают, что это "кукольный театр на колесах".





"Вот в такие моменты мне становится стыдно за женский пол", - пишет один из комментаторов.

Детская непосредственность автолюбительницы одновременно умиляет и раздражает приморцев. Очевидно, что такой интерьер, ограничивающий обзор, может спровоцировать аварийную ситуацию.

Василий Кучин