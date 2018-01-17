17 Январь 2018, 10:35
Десятки "котиков и пёсиков" приютила в своем авто жительница Приморья
Источник изображения: «Deita.ru»
Приморцы недоумевают по поводу странного "интерьера" в автомобиле приморской автоледи, сообщает Deita.ru.
Так, весь салон автомобиля обвешан мягкими игрушками - пёсиками, котиками и зайчиками, загораживающими обзор. Комментаторы сообщества DPScontrol предполагают, что это "кукольный театр на колесах".
"Вот в такие моменты мне становится стыдно за женский пол", - пишет один из комментаторов.
Детская непосредственность автолюбительницы одновременно умиляет и раздражает приморцев. Очевидно, что такой интерьер, ограничивающий обзор, может спровоцировать аварийную ситуацию.
Василий Кучин