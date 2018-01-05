Десятки породистых кошек выступили на выставке «Новогодний карнавал», которая состоялась в ТРЦ «Седанка Сити» во Владивостоке в четверг, 4 января, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали представители кошачьего клуба, выставка проходит уже 9-й год подряд. В этом году в ней приняли участие около 80 кошек 20 пород из Находки, Партизанска, Арсеньева и даже одна участница из Китая.

«Новогодний карнавал» продемонстрировал самых разных кошек на любой вкус и кошелек, однако несомненными фаворитами остаются шотландские вислоухие кошки и мейн-куны.

На выставке также присутствовали заводчики очень редких пород, которые почти невозможно приобрести для получения потомства в будущем. К примеру, одной из участниц понадобился целый год, чтобы отыскать кошку сейшельской породы именно с правом дальнейшего разведения.



Выставка продолжится там же и 5 января с 10:00 до 18:00.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что нешуточная битва развернулась за звание "Приморский дворянин".

Таисия Масина