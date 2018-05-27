Дружинники и полицейские провели рейд «Нелегальный мигрант» в Чугуевском районе Приморья, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ОМВД России по Чугуевскому району.

В ходе рейда в селе Чугуевка были проверены пункты переработки древесины, на которых осуществляют работу иностранные граждане, места компактного проживания граждан, строящиеся объекты.

В результате привлечены к административной ответственности 20 человек за нарушение иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания, а также за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы. На правонарушителей наложены административные штрафы на сумму более 40 тысяч рублей.

Четырем иностранцам аннулируют визу. Двое нарушителей миграционного законодательства помещением в центр временного содержания иностранных граждан.

«Профилактические мероприятия с участием представителей ДНД будут продолжены», - подчеркнули в пресс-службе ОМВД России по Чугуевскому району.

Дмитрий Санников