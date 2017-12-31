31 Декабрь 2017, 05:25
Десятки тысяч канадцев остались без электричества из-за ледяного дождя
В Канаде порядка 56 тысяч жителей провинции Британская Колумбия из-за ледяного дождя остались без электричества, сообщает Deita.ru. Об этом пишет компания BC Hydro.
Самыми пострадавшими местами на данный момент считается Абботсфорд и Мишен.
Массовое отключение электричества произошло в результате обрушения многих деревьев. В момент падения они оборвали линию электропередачи.
Также отмечается, что из-за непогоды затруднено движения некоторых автодорог, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.
Ведется ремонтные работы. Данных о пострадавших нет.
Екатерина Лапкина