В Канаде порядка 56 тысяч жителей провинции Британская Колумбия из-за ледяного дождя остались без электричества, сообщает Deita.ru. Об этом пишет компания BC Hydro.

Самыми пострадавшими местами на данный момент считается Абботсфорд и Мишен.

Массовое отключение электричества произошло в результате обрушения многих деревьев. В момент падения они оборвали линию электропередачи.

Также отмечается, что из-за непогоды затруднено движения некоторых автодорог, увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Ведется ремонтные работы. Данных о пострадавших нет.

Екатерина Лапкина