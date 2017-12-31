Названы имена 10 приморцев – финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», сообщили «Deita.ru» в пресс-службе конкурса.

Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек – Приморский край, 4 человека – Сахалинскую область, 3 человека – Республику Саха (Якутию), и 1 человек – Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Финалистами из Приморского края стали Денис Гресь, Николай Дубинин, Дмитрий Иванов, Анна Иванова, Дмитрий Новиков, Ольга Осипова, Вероника Сипачёва, Николай Стецко, Дмитрий Чернышев и Андрей Шевченко. Все финалисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.





Конкурсанты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.



Ранее первый заместитель председателя Правительства России Игорь Шувалов дал высокую оценку полуфиналу Всероссийского конкурса «Лидеры России», проходившему на площадке Дальневосточного федерального университета.

Дмитрий Санников