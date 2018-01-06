Успехи детей одного из богатейших депутатов Госдумы Александра Ремезкова бурно обсуждает общественность, сообщает «Deita.ru».

Народный избранник является первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам. Как пишет портал Блокнот, его старший сын Степан с 2005 года получал образование в элитных частных школах Великобритании, в 2009 году переехал в США, где поступил в военный колледж Valley Forge. После колледжа молодой человек поступил в дорогой частный университет Hofstra в Нью-Йорке.

Средний сын Николай с 2008 года также учится в Великобритании в частной школе Malvern College. Младшая дочь Маша с сентября 2012 года постоянно живет в Вене, где занимается гимнастикой и на соревнованиях выступает за Австрию.



Сам Александр Ремезков утверждает, что его дети - "патриоты своей страны и хотят в будущем связать свою жизнь и работу с Россией. Получение образования детьми за рубежом не нарушает закона. Я готов, если будет принят закон о запрете обучаться там детям, вернуть их и соблюдать закон".



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что сын бывшего приморского депутата может сесть на 34 года.

Таисия Масина