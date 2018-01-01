По поручению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко его заместитель Павел Серебряков в воскресенье, 31 декабря, побывал в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Спасске-Дальнем, где ночью произошёл взрыв водонагревателя, сообщили «Deita.ru» в администрации Приморского края.

Павел Серебряков осмотрел пострадавшее здание, где взрывной волной в одном из помещений частично разрушены стены, двери и окна. Сейчас на объекте работают строители, которые занимаются восстановлением разрушенного помещения. Со всеми находившимися в реабилитационном центре 11 детьми на протяжении всего дня работал психолог.

«Сейчас всех детей перевезли в филиал учреждения в Чкаловском сельском поселении, где воспитанников центра ожидает теплая атмосфера и праздничный ужин. Пока здание восстанавливают, ребята побудут здесь», – акцентировал внимание вице-губернатор.

Как сообщало «Deita.ru», в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю 31 декабря 2017 года в 06.34 поступило сообщение о том, что в детском социальном приюте в Спасском городском округе по адресу Молодежная, д.4А произошел разрыв электрического водонагревателя.

Дмитрий Санников