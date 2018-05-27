Фотовыставка в рамках масштабного международного проекта «Дети мира» открылась на площадке Владивостокского ГУМа в субботу, 26 мая, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

На фотографиях, представленных на выставке, изображены лица малышей, подростков, юных мальчишек и девчонок.

Владивосток стал первым городом, в котором гости вернисажа увидели фотографии, признанные лучшими на международном конкурсе. Проект приурочен ко Дню защиты детей, и проводится под эгидой Российского фонда мира и Россотрудничества. Оператором выступает партнер ЮНЕСКО ПИТФОНД, поддержку оказывает администрация Приморского края.

«Конкурс “Дети мира” – масштабное творческое мероприятие. Изначально в адрес организаторов пришло более тысячи фотографий из которых отобрали 400 лучших. Более 40 из них представили жителям и гостям Владивостока. Тематика “Дети мира” потрясающая. Дети – это именно те, кто может примирить страны, континенты, и нивелировать агрессию у любого человека», – отметил вице-губернатор Приморского края Константин Межонов

Из Владивостока выставка отправится в Европу – в Прагу – и посетит более 30 городов, а главные события в рамках Photodiplomacy-2018 предлагается провести в Москве и Санкт-Петербурге. Жители и гости Приморья смогут увидеть работы авторов со всего мира в течение трех дней.

Дмитрий Санников