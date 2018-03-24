На Камчатке прокуратура проводит проверку по факту гибели в пожаре детей из неблагополучной семьи, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Камчатского края.

В пятницу, 23 марта, в Петропавловске-Камчатском в пожаре, произошедшего в частном деревянном доме, погибли пять человек, в том числе две девочки девяти и трех лет, их 31-летняя мать, ее 37-летний сожитель, а также 34-летний мужчина, находившийся в том же строении.

Ранее семья попадала в поле зрения правоохранителей и социальных служб как неблагополучная. В связи с этим прокуратура инициировала проверку по факту гибели детей, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, а также подразделения полиции по делам несовершеннолетних. При наличии оснований виновные лица будут привлечены к ответственности.

Основной версией причины пожара на данный момент называется короткое замыкание электропроводки в двух местах.

Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Екатерина Лапкина