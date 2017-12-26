Специалисты управления образования администрации города продолжают проверять качество питания в детских садах Владивостока. Так, в минувшие дни специальная комиссия побывала с визитом в детском саду № 186 (ул. Русская, 54 а).

Главные вопросы, которые были заданы заведующей - соблюдаются ли нормы организации и качество детского питания, нет ли претензий к поставщику. Затем проверку прошел бракеражный журнал. Отдельно члены комиссии проверили холодильник и склад. Результат оценили как хороший. Никаких нарушений не выявлено.

В нашем учреждении никогда не было жалоб на питание, - поделилась заведующая детским садом Любовь Пожетнова, - Я работаю здесь с 2002 года, с 2010 года в должности заведующей. Считаю, что обстановка в учреждении зависит от крепкой команды профессионалов, а это администрация, педагоги, младший обслуживающий персонал и, конечно же, работники пищеблока – повара. Хочется большое спасибо сказать тем компаниям, которые учитывают наши пожелания и работают качественно и добросовестно. В этом году мы работали с компанией «ИЛОНА ТРЕЙД».





Любовь Пожетнова также отметила, что в начале прошлого года они провели презентацию для родителей «Питание одного дня», где было представлено пять блюд: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Родители могли посмотреть, как выглядят блюда, измерить количество порции, попробовать его на вкус. Кроме того, в этом детсаду создана группа общественного контроля за питанием. В нее входят родители и специалисты управления образования. Это группа проверяет пищеблок не реже одного раза в квартал, или даже чаще, если у них возникают вопросы.





Михаил Грач